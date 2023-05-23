Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzeyşehir’de yeni bir GASMEK’in daha inşasına başlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gerek mesleki gerekse de örgün eğitimine yönelik eksiği kapatmak üzerine birçok vatandaşın gelecek planına destek olan GASMEK’ler, Şehitkamil ilçesinde bağlı Kuzeyşehir için de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda sanat ve meslek eğitimine yönelik 13 atölye, 11 derslik, YKS-LGS hazırlık kursları ve 3-6 yaş oyun odasının tasarlandığı merkezde, ayrıca 30 kişi kapasiteli kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, 200 kişilik kadın ve erkek taziye evi yer alacak.

6 yaş grubu çocuklara yönelik 100 öğrenci kapasiteli 5’er derslikli ve 1 yemek salonundan oluşan Mahalle Kreşi’nin de (Anaokul) bulunacağı merkezde, çalışan annelere destek olunup, iş hayatlarında da yine daha verimli olmalarına ön ayak olunacak.

GASMEK Kuzeyşehir Sanat ve Eğitim Merkezi adıyla faaliyet gösterecek merkezde açılması planlanan kurslar arasında; El Sanatları Teknolojileri, Tekstil Atölyesi, Kişisel Gelişim, Türk İslam Sanatları, Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve son olarak müzik ve gösteri sanatları alanında çeşitli branşlar bulunacak.