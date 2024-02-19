Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerle bir araya geldi. Konuklarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Usta, "Esnafımızla ve halkımızla hep birlikte ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet Salonu’nda düzenlenen program, kahvaltı ile başladı. Kuaför esnafına belediyenin ilçede devam eden ve planlanan çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Usta, konuklarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Programın sonunda meslekte 40 yılı geride bırakan kadın ve erkek kuaförlerine plaket takdimi yapılırken, katılım gösteren tüm esnafa hediye seti verildi.

Programda konuşan Başkan Usta, "Anadolu’dan başlayan ve İstanbul’un gelişmesinde büyük rol oynayan mahalle esnaflarımızın, berberlerimizin bizim kültürümüze çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kim nereden, hangi şehirden gelirse gelsin yaşadığı şehrin kuaförleri ile iç içedir. İnsanların hayatına dokunan, yeri geldiğinde sorunlarına ortak olan bir konumdasınız. O açıdan bu şehrin gelişmesinde, kültürel anlamda kabullenilmesinde en büyük katkıyı sunan sizlersiniz" dedi.

Başkan Usta, esnaflarla her fırsatta bir arada olduklarının ve ortak akılla hareket ettiklerinin altını çizdi. Son 10 yılda Gaziosmanpaşa’daki değişim ve gelişime değinen Başkan Usta, yüzme havuzlarıyla, spor kompleksleriyle, kütüphaneleriyle, eğitim, bilim ve sanat merkezleriyle ilçede 31 yeni tesis yaptıklarını belirtti. Usta, kültürde, sanatta, sporda ve tesisleşmede sunulan hizmetleri önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.