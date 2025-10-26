Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yüzlerce sporseverin katıldığı koşuda renkli görüntüler yaşandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhuriyetin 102’inci yılı kapsamında Cumhuriyet Koşusunu büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen koşuda, sabah saatlerinde yüzlerce sporsever Fevzi Çakmak Mahallesi Sedat Balkanlı Spor Parkı’nda bir araya geldi. Koşuya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz başta olmak üzere, Tekirdağ, Ankara, Bursa, Edirne, Kocaeli, Çanakkale, İzmir ve İstanbul’un 36 ilçesinden de sporcular katıldı.

En büyük katılımcı 83, en küçük ise 9 yaşında

Yüzlerce katılımcının olduğu yarışta yaşı en büyük katılımcı 83 olurken, en küçüğü ise 9 yaşında oldu. Yaşları büyük koşucular, 6 bin metrede, gençler 2 bin metrede, küçük yarışmacılar ise 1 bin metrelik mesafede ter döktü.

Etkinliğe katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de, koşu alanında sporcularla birlikte parkura çıktı. Karadeniz, kısa mesafede koşarak yarışmanın coşkusuna ortak oldu. Koşu sonrası açıklama yapan Karadeniz, "Bugün 5.’sini düzenlediğimiz Cumhuriyet koşusunu gerçekleştiriyoruz. 2 binden fazla koşucumuz katıldı. Geçen senenin birincisi milli atletimiz bu senede birinci oldu. Her sene katılımın artırarak artmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı bu vesile ile kutlu olsun diyoruz. Hafta içi de 29 Ekimde Cumhuriyet kutlamalarımız olacak. Tüm Gaziosmanpaşalıları bu vesile ile davet etmiş olalım" dedi.

Abdussamed Ceylan: "Türkiye’deki tüm liseleri bir araya getirip onları sporla bağdaştırmayı hedefliyoruz"

İlk liseliler koşu kulübü kurucusu Abdussamed Ceylan, "Ben Türkiye’nin ilk liselilerin kurduğu koşu kulübünün kurucusuyum. ‘İnönü run club’ın’ kurucusuyum. Bugün burada Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusuna geldik. Tüm ekibimizle buradayız. Toplam 120 kişiyiz, daha bir aylık kulübüz. Tüm liseli gençleri toplamayı, sporu sevdirmeyi hedefliyoruz. Hiçbir çıkar fark etmeksizin, hiçbir çıkar olmadan, tüm liseli gençleri toplamaya, Türkiye’deki tüm liseleri bir araya getirip onları sporla bağdaştırmayı bu gibi organizasyonlar da bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Koşuya katılanlar arasında yer alan milli atlet Abdullah Tuğluk, "Milli sporcuyum, bu yıl 5’incisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda tekrardan yerimi aldım. Geçen sene şampiyon olmuştum, bu senede aynı şekilde şampiyon olmak için geldim. Bu anlamlı koşunun devam ettirilmesi gerçekten muhteşem. Hava şartları da çok güzel. Yarışmaya hazırız" dedi.

Etkinliğe katılan Hüseyin Kul ise, "Bugün Gaziosmanpaşa’da çok güzel bir havada altı kilometre bir koşu yapacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla düzenlenen bu koşuda yarışmaktan onur duyuyorum. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Koşu sonrası düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Etkinlik alanında kurulan sahnede DJ performansı, çocuk eğlenceleri, yarışmalar ve ikramlar renkli anlara sahne oldu. Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, hem spor hem de festival havasında geçti.