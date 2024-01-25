Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Minik Eller Mutfakta” etkinliği çerçevesinde yarıyıl tatilinde öğrencileri Dönüşüm Mutfağı’nda ağırlıyor. Mutfakta sağlıklı yiyeceklerin yapılışını öğrenen çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte birbirinden lezzetli pasta ve kekler üretiyor.

Gaziosmanpaşa’da yarıyıl tatilini değerlendiren öğrenciler, pizzadan kurabiyeye, pastadan böreğe çeşitli yiyeceklerin yapılışını öğrenmek için Gaziosmanpaşa Belediyesinin Dönüşüm Mutfağı’na girdi. Mutfakta önce eğitmenlerden yiyeceklerin yapımına ilişkin bilgiler alan minikler, daha sonra önlüklerini giydi ve nefis lezzetler hazırlamak üzere kolları sıvadı. Merdanelerle hamur açan çocuklar, yaptıkları pastaları ve kekleri rengarenk süsledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Dönüşüm Mutfağı’nda minik öğrencileri ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Miniklerin ürettiği birbirinden lezzetli ürünler, Başkan Usta’yı hayran bıraktı.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Dönüşüm Mutfağı’nda her yıl düzenlenen etkinliğe, bu yıl 4-12 yaş arası çocuklar katılıyor. Etkinlikte el becerilerini eğlenerek, geliştiren çocuklar, paylaşmanın ve başarmanın da mutluluğunu yaşıyor. Çocuk, Anne-Çocuk ve Anne-Baba-Çocuk grupları halinde gerçekleştirilen çalışma, yarıyıl tatili boyunca her gün devam edecek.