Geçtiğimiz sezon Türkiye Şampiyonu olan İnegöl Gazipaşa Ortaokulu, Burdur’da yapılan Küçük Erkekler Futbol Türkiye Birinciliğinde son 8 okuldan biri olmayı başararak, grupta karşı karşıya geldiği Diyarbakır Akşemsettin Ortaokulu'nu 2-0 mağlup edip şampiyonaya galibiyetle başladı.

A ve B grubu olarak 4'er takımlı gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarında ilk ikide yer alan takımlar, çapraz eşleşmelerin ardından yarı final ve final maçı oynayacak.

Kaynak: Haber merkezi