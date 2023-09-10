Gebelik döneminde anne adayının beslenmesi gerçekten çok önemlidir. Bu konuda anne adayı ciddi bir araştırma yapmalıdır. Bebeğine olumlu yönde etki yapacak besinleri ve bebeğine zarar verecek besinleri çok iyi şekilde öğrenmelidir. Bebeğine katkı sağlayacak besinleri bol bol tüketmelidir ve ona zarar verecek besinlerden ne kadar çok sevse de uzak durmalıdır. Anne adayları hamilelik döneminde kilo almak istemediğinden diyet yiyecekleri yiyip yiyemeyecekleri hakkında daima araştırma yapmaktadır. Peki gebelik sürecinde diyet besinler yemek doğru mudur? Diyet besinlerin gebelikte alınması doğru değildir. Kilo almak istemeyen anneler başka yöntemler kullanabilir. Fakat diyet besinleri yememeleri doktorlar tarafından belirtilmiştir. Kilo almak istemeyen anne adayları için çok daha sağlıklı yöntemler vardır.

Gebelikte kilo Almamak İçin Neler Yapılması Gerekir?

Gebelikte, annenin tükettiği her besin plasenta aracılığı ile bebeğe de geçer. Yani annenin yediği her şey bebeği de etkiler. Bu nedenle anne adayı iyi bir şekilde beslenmelidir. Kilo almamak adına temel öğünlerini atlamamalıdır. Eğer kilo almak istemiyorsa abur cubur yiyecekleri azaltmalıdır ve yemeklerde çok yağ kullanmamalıdır. Dışarıda yemek yerken de fast food tercih etmemelidir. Fast food kilo aldırdığı gibi içerisindeki zararlı maddeler bebeği olumsuz etkileyebilir. Bir de fast food yapılırken içerisinde kullanılan malzemeler, yapılan restoranın temizliği bilinmediğinden dolayı gebelikte tavsiye edilmez.

Kilo almamak için diğer bir dikkat edilmesi gereken husus bol bol su içmektir. Su kilo kontrolünde çok önemli bir araçtır. Hamile olmayan bireylerin de kilo kontrollerinde bol bol su içmek gerekir. Su içmek bebek için de faydalıdır. Hamilelik süresince anne adayı susuz kalmamalı, su kaybı yaşamamalıdır.

Gebelikte kilo almamak ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek için yürüyüş ve basit egzersizler yapılabilir. Akşamüzeri, güneşin yoğun olmadığı saatlerde açık hava da yürüyüşler yapılabilir. Ancak tabi ki anne adayları gebeliklerini zora sokacak derecede, sporcuların yaptığı gibi sporlardan uzak durmalıdır. Bu şekilde hem ağrıları olur hem de bebeğin sağlığı riske atılır. Bunun yerine daha basit, anne adayını zorlamayacak egzersizler tercih edilmelidir. Yapılan araştırmalar yürüyüş ve egzersiz yapan annelerin doğumlarını daha rahat gerçekleştirdiğini kanıtlamıştır. Yani yürüyüş yaparak daha kolay doğum yapılabilir.

Gebelik döneminde yeterli miktarda protein almak çok önemlidir. Hem bebeğin sağlığı açısından hem de kilo kontrolü açısından protein çok önemlidir. Yumurta, tavuk gibi protein kaynakları hem anneyi tok tutar hem de sağlıklıdır. Bol yağlı yiyecekler tüketmek yerine proteinli besinler tüketilmelidir. Buna ek olarak lifli yiyecekler yemekte oldukça önemlidir. Lifli besinler bünyeyi tok tuttuğu gibi fazla kalori de içermez. Bol bol sebze ve meyve yemek de anne adayına ve bebeğe sağlıklı bir tercih olacaktır. Ayrıca kalorisi de oldukça azdır.