Ödem dokularda biriken fazla sıvı olarak bilinir. Hamileliğin başlarında fazla sık görülmeyen ellerde ayaklarda şişme hamileliğin son zamanlara doğru artır. Gebelikte ellerde ayaklarda şişme hamilelikten önce aşırı sahip bireylerde daha sık görülür. Hamilelik sırasında aşırı kilo alımı ve bacaklarda oluşan varis de ödemi tetikler. Havanın sıcak oluşu ödemi etkileyen dış bir etmendir. Hamile bayanlarda görülen bu şişlikler bazı kişiler tarafından zararlı olarak görülse de hamilelik sürecinde fazla sıvı tüketimiyle birlikte artması normal olarak karşılanır.

Gebelikte ellerde ayaklarda şişme egzersizlerle giderilebilir veya azaltılabilir. Ayak bileklerinde görülen bu şişme ayak bileğini oturulduğu yerden fazla zorlamadan hareket ettirilmesi kolay bir egzersiz olarak görülebilir. Bu dönemlerde anne adayı yürümede zorlanabilir. Bu yüzden ayakta çok kalmaması ağır taşımaması gerekmektedir fakat kısa kısa yürüyüşler iyi gelecektir. Bu dönemde aşırı tuzlu yemekten kaçınılmalıdır. Giyilen kıyafetler ayakkabılar da önemlidir. Vücudu aşırı derece saran kıyafetler yerine daha salaş ve rahat kıyafetler giyilmesi uygundur. Ayaklarda olan şişme yüzünden giyilen ayakkabılar sıkmaya başlar ve birkaç büyük numara alınması gerekmektedir.

Ödem olarak düşünülen bazı şişlikler sağlık açısından zararlı olabilir. Gebelikte ellerde ayaklarda şişme 40 yaşın üzerinde görülüyorsa ve bunun yanı sıra kızarıklık, morarma, baş ağrısı, kusma gibi benzer durumlar bu vakitte tehlike arz eder. Hamilelikte ödem oluşumu sırasında kan basıncının da düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.