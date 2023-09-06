Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 4 bin öğrenciye kırtasiye, eğitim seti ve okul kıyafeti yardımı yapıldı. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni dönem öncesi eksiklerini tamamlayan öğrenciler, Başkan Büyükgöz ile bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Programda öğrenci ve velilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başlıyor.

Gebze’mizde eğitim öğretim hayatına başlayacak olan evlatlarımıza çanta ve okul kıyafeti yardımlarını başlatmış bulunuyoruz. Yaklaşık 4 bin civarında evladımıza ihtiyaç duydukları eşyaları teslim edeceğiz. Bizim için geleceğimiz, her şeyimiz, yarınlarımız, umutlarımız olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim almaları en öncelikli konularımızın başında geliyor. Dolayısıyla, belediyemizin tüm imkânlarını kullanarak; eğitimde, sporda ve sosyal faaliyetlerde gençlerimizde alt yapı sunmaya devam ediyoruz. Daha fazlası gerekirse daha fazlasını sunmaya gayret edeceğiz. Şimdiden 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını ve evlatlarımızın bu süreci başarıyla tamamlamalarını Rabbimizden niyaz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.