Otoyol şirketleri tarafından araç sahiplerine yapılan ihlalli geçiş bildirimleri geleneksel yöntemler yerine KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile dijital ortamda gerçekleştirilerek; kâğıt, baskı, toner, kargo, posta ve iş gücü gibi maliyetlerden yüzde 96 oranında tasarruf sağlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ücretli otoyollarda araçlarda HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) etiketinin bulunmaması veya bakiye yetersizliği gibi durumlarda geçiş ücreti tahsil edilemediğinde ücret toplama sisteminde ihlalli geçiş kaydı oluşuyor.

Otoyol işleticisi şirketlerin ihlalli geçiş yapan araç sahiplerine bu geçişlere ilişkin bilgi verme yükümlülüğü söz konusu.

Bilgi verme yükümlülüğü için kullanılan geleneksel yöntemler maliyet ve zaman kaybına yol açarken, kâğıt kullanımı ve lojistik ihtiyaçları nedeniyle çevreyi olumsuz etkiliyor.

İşletici şirketler tarafından araç sahiplerine yapılan bilgilendirme, geleneksel yöntemler yerine KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile dijital ortamda gerçekleştirilerek; kâğıt, baskı, toner, kargo, posta ve iş gücü gibi maliyetlerden yüzde 96 oranında tasarruf sağlanıyor.

İnovatif ve çevre dostu bir yaklaşımla hayata geçirilen proje kapsamında, Merkezi KEP Rehberi üzerinden araç sahiplerinin KEP adresleri tespit edilerek, ihlalli geçiş bildirimleri dakikalar içinde muhatabına iletilebiliyor. KEP; maliyet, zaman ve iş gücü tasarrufunun yanı sıra, güvenli ve yasal bir iletişim imkânı da sağlıyor. Bu sistem, kâğıt ve lojistik ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak ağaçların kesilmesini önlüyor ve karbon ayak izini azaltıyor. Böylece KEP, kullanıcılarına çevre dostu bir yaklaşım sunmuş oluyor.

Otoyol ihlalli geçiş bildirimlerinde KEP kullanımının avantajları hakkında bilgiler veren TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, KEP’in ülkemizdeki kullanım oranı her geçen gün artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Öyle ki KEP; maliyet tasarrufu, güvenli ve yasal iletişim imkânı ve çevre dostu yaklaşımı gibi avantajları nedeniyle artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. TÜRKKEP olarak Otoyol A.Ş. ile çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği sayesinde bireysel ve ticari araçların Otoyol A.Ş. sorumluluğundaki Osmangazi Köprüsünün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolunda gerçekleştirdikleri ihlalli geçişlere ilişkin bilgilendirme, artık KEP sistemi üzerinden muhataplarına iletiliyor. BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) hayata geçirdiği Merkezi KEP Rehberi uygulaması bu ve benzeri birçok projenin gerçekleşmesine olanak sağladı. Otoyol A.Ş.’de olduğu gibi KEP hizmetini kullanan şirketler ve kurumlar, TÜRKKEP sistemlerine entegre olan Merkezi KEP Rehberi üzerinden karşı tarafın KEP adresini kolaylıkla sorgulayabiliyor ve dakikalar içinde ileti gönderebiliyor" diye konuştu.

TÜRKKEP ile yapılan iş birliğini değerlendiren Otoyol A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Ekrem Gürses ise, “6001 sayılı kanun uyarınca, özel işletmede bulunan otoyollardaki ihlalli geçişlere ilişkin araç sahiplerinin bilgilendirilmesi yasal bir zorunluluktur. Otoyol A.Ş. olarak TÜRKKEP ile yaptığımız çalışma sonrasında bu bildirimlerin önemli bir kısmı KEP ile yapılmaya başlandı. Bu uygulama ihlalli geçiş bildirimlerinin maliyetlerinde %96 oranında tasarruf sağladı. Merkezi KEP Rehberi üzerinden araç sahiplerinin KEP adreslerinin tespit edilmesiyle, ihlalli geçiş bildirimlerimizi güvenli ve yasal bir şekilde dijital ortamda gerçekleştirebiliyoruz. Bu çalışma ile özellikle insan kaynağının doğru kullanımı ve zaman yönetimi açısından ciddi oranda operasyonel bir verim sağladık. Ayrıca, bildirimlerin dijitalleşmesiyle kâğıt ve postalama gibi ihtiyaçları ortadan kaldırıp karbon ayak izimizi azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz" dedi.