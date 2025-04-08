Eczacıbaşı Spor Kulübü, 30 Haziran 2025 itibarıyla Geleceğe Smaç Projesi’ni ES Voleybol’dan devralıyor. İstanbul’da bulunan Ataşehir, Beykoz, Koşuyolu, Maltepe ve Şerifali, Florya kampüsleri ve Adana, Ankara, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla ve Tekirdağ kampüsleri önümüzdeki dönemde Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde devam edecek.

Bununla beraber, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Haziran 2025 itibariyle Maslak Ayazağa’dan Kartal’a taşınması dolayısıyla Avrupa yakasında Kemerburgaz’ın ekleneceği Geleceğe Smaç projesinde, Eylül 2025 itibarıyla merkez kampüs Kartal olacak.

Etiler, Dragos, Bahçeşehir ve Bahçelievler kampüsleri ise ES Voleybol bünyesinde çalışmalarını sürdürecek. Mevcut antrenman programları, teknik ekip ve eğitim standartları korunarak geliştirilecek, turnuva ve kamp organizasyonlarını Eczacıbaşı Spor Kulübü planlanacak.