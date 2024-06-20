Dünya ekonomisinin son yıllarda kararlı ve hızlı büyüyen endüstrileri arasında yer alan animasyon alanı, her geçen gün özellikle gençler arasında yükselmeye devam ediyor.

30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ‘Enhancer Animasyon Hackathonu’da, bu alana ilgi duyan gençler için yeni fırsatların kapılarını aralayacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” farklı faaliyetlerle çalışmalarına devam ediyor.

Sosyo-ekonomik uyuma katkı sağlamak, girişimciliğin gelişmesi ve yeni iş imkânlarının oluşturulmasını desteklemek amacıyla, 2020 yılında 32,5 milyon avro bütçe ile faaliyetlerini hayata geçiren Enhancer, ‘Enhancer Animasyon Hackathonu’nda animasyon dünyasına ilgi duyan 100 katılımcıyı bir araya getirecek.

Animasyon içerik oluşturulmasında yeniliğe teşvik etmenin yanı sıra animasyon endüstrisi içinde bağlantıları geliştirmeyi de amaçlayan etkinlikte, katılımcılar sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı panelde dinleyici olma fırsatı bulacak. En az 40 saat mentorluk desteği sunulacak etkinlikte, katılımcılar takımlar halinde 3 farklı kategori ile jüri karşısına çıkacak. Takımlar, animasyon pozlama prensipleri, teknik zamanlama ve fikir senaryo alanlarında hediye kazanacak.