Alüminyum sektöründe yeni trendlere ve sistemlere imza atan IQ Alüminyum, mimarlık fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte de deneyimlemeleri için kurduğu IQ Akademi’de eğitimlerine devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Mimarlık fakültesi öğrencilerine kapılarını açan IQ Alüminyum, 2023 Ekim ayından bu yana faaliyette olan IQ Akademi’deki eğitimlerini sürdürüyor. Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen alüminyum sistemleri eğitimlerine önceki dönemde MEF, Işık, Yeditepe, Arel, Özyeğin üniversitelerinden mimarlık fakültesi öğrencileri katılarak, pratik bilgiler edindi.

IQ Akademi’nin son konukları ise 31 Ekim’de İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri oldu. IQ Alüminyum uzmanlarının verdiği eğitimde, mimari projelerde alüminyum sistemlerinin kullanımına dair detaylar örnekleri ile anlatıldı.

Öğrencilerin soruları ile de zenginleşen eğitimde, akademideki ürünlerin deneyimlenmesi sağlandı. IQ Akademi’de öğrencilerin pratik anlamda bilgilerinin desteklenmesi amacıyla mimari projelerde alüminyum sistemlerinin kullanımına dair detaylar örnekleri ile anlatıldı.

IQ Akademi’de devam eden eğitimlerde bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenciye ulaşıldı. Bir sonraki eğitim 12 Aralık’ta Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek.