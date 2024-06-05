Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi’nde bir yılını geride bırakan öğrenciler için geniş katılımlı bir “Baret Takma Töreni” düzenlendi.

BUÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) işbirliğinde fakülte binasında yapılan törende geleceğin mimar adayları temsili baretlerini taktı.

“Heves, azim ve yüksek motivasyonla çalışın”

Kısa bir açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, mesleğin getirdiği sorumluluklar ve meslek eğitine vurgu yaptı. Öğrencilere mesleki ilkelerden asla taviz vermemeleri konusunda uyarıda bulunan Dekan Arslan; “İşinizi her zaman ciddiye alın. En iyisini yapmaya çalışın ve kesinlikle taviz vermeyin. Hevesle, azimle ve yüksek bir motivasyonla çalışın. Mesleğinize dört elle sarılın” dedi.

Sektör temsilcileri görüşlerini aktardı

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir ise inşaat sektörünün fırsatları ve sorunlarına ilişkin gençlere görüşlerini aktardı. Mimarlık Bölümü mezunlarından ve Senfoni Mimarlık Kurucusu Onur Şiar Demir ise kendi okulunda bulunmanın heyecanından bahsederek, gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Son olarak Bursa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Mimarlık Bölümü mezunu Rahmi Dede, Mimarlar Odası’nın mimarlık mesleği için öneminden ve yapılan çalışmalardan bahsetti. Program, genç mimar adaylarına baretlerinin teslim edilmesi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi.