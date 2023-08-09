Yaz okullarında merak duydukları spor branşında eğitim gören çocuklar geleceğin olimpiyat sporcusu olma yolunda ilerliyor. Gebze Belediyesi’nin ücretsiz yaz kampından yararlanan çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz yaz okulu, öğrencilerin enerjisini ve merakını harekete geçirerek eğlence dolu eğitimlerle dolu bir yaz sunuyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, masa tenisi, kort tenisi, okçuluk, güreş, buz pateni, hentbol, binicilik gibi 30 farklı branşta on binlerce Gebzeli çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Her bir branşta deneyimli ve uzman usta öğreticiler, çocukların ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bir şekilde rehberlik ediyor.

Branşların yanı sıra, sanatın ve kültürel faaliyetlerin de önemli bir yer tuttuğu bu yaz okulunda, çocuklar gitar, bağlama, drama, resim, ebru gibi alanlarda da kendilerini keşfetme imkanı buluyor. Ayrıca, geleceğin teknolojilerine hazırlık adına kodlama eğitimleri de sunuluyor. İngilizce gibi uluslararası iletişimi güçlendiren derslerle de çocukların genel yeteneklerini desteklemek hedefleniyor.