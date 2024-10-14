Osmangazi Belediyesi, sporun başkenti olma hedefiyle yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde inşa edilen Emek Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eski futbol sahasının yerine yapılan yeni tesis, gençlere modern spor imkânları sunmayı amaçlıyor. Emek Spor Tesisi, 31x61 metre boyutlarında futbol sahası, 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofisleri içeriyor.

Açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve diğer davetliler katıldı.

Başkan Aydın, törende yaptığı konuşmada, “Osmangazi’ye yakışır hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spor yapmasına imkan tanımak ve sosyal belediyeciliği geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine katkı sağladığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız ise, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik her türlü hizmetin yanındayız” dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri, sporcularla birlikte futbol sahasında penaltı atışları yaptı. Başkan Aydın, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.