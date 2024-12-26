Ford Otosan’ın STEM alanlarında kadınların güçlenmesine destek olmak üzere Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla 2024 Mart ayında hayata geçirdiği toplumsal yatırım projesi “Gelecek Hayalim” kapsamında düzenlediği “Gelecek Hayalim Zirvesi” geniş bir katılıma sahne oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık oluşturmayı ve teknoloji alanında daha kapsayıcı bir gelecek için iş birlikleri geliştirmeyi amaçlayan bu etkinlikte, teknolojinin dönüştürücü gücü ve sürdürülebilir kalkınma adına üretici çözümler tartışıldı.

‘Teknolojinin Ötesinde, Eşitlik Yolunda’ temasıyla hayata geçirilen zirvede, Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Çözümler Derneği, KAGİDER, Kodluyoruz, Microfon, SistersLab, Wtech-Teknolojide Kadın Derneği, Upschool kurumların proje temsilcileri panelist olarak katılarak projeyi değerlendirdi. Eğitim içerikleri, yapay zekâ, siber güvenlik, dijital pazarlama ve veri bilimi gibi çağın ihtiyaçlarına uygun temalara odaklanan zirvedeki oturumlarda birçok konu ele alındı.

“Amacımız net: STEM’in herkes için eşit fırsatlar sunduğu bir alan olduğunu göstermek ve kadınların bu alanlarda liderlik etmelerini sağlamak”

Çevrimiçi olarak düzenlenen zirvede Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri, “Türkiye’de STEM mezunu kadın oranı yüzde 34,7; ancak mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda istihdam oranlarına baktığımızda bu oran dramatik şekilde düşüyor. Bu durum, toplumun yarısının inovasyonun dışında kaldığını gösteriyor. Teknoloji, dünyayı dönüştüren bir araç ve bu aracın bir yarısının eksik olması hepimiz için bir kayıp.

Gelecek Hayalim Projesi, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında kadınların yer almasını artırmak ve toplumsal kalıpları yıkmak amacıyla doğdu. Mart ayından bu yana 30 bini aşkın kadına ulaştık. Her birinin kariyerine, ilgi alanlarına ve hayallerine dokunarak destek verdik. Eğitimler, mentorluk programları ve farkındalık etkinlikleriyle yalnızca ilham vermekle kalmıyor, güçlü bir destek ağı sunuyoruz. Çünkü bu alanlarda cesur adımlar atabilmek için yalnız olmadıklarını hissetmeleri önemli.

Teknoloji ve inovasyonda cinsiyet eşitliğini sağlamak bizce bir toplum meselesi. Kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmesinde toplumsal kalıplar ve rol model eksikliği büyük etkiye sahip. Bu nedenle, projemiz bireylerin ötesinde, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Amacımız net: STEM’in herkes için eşit fırsatlar sunduğu bir alan olduğunu göstermek ve kadınların bu alanlarda liderlik etmelerini sağlamak” açıklamalarında bulundu.

Zirvede panellerde kadınların teknoloji sektöründeki rolü, teknolojiye etkisini artıran projeler ve mentorluk deneyimlerinin kariyere katkıları tartışıldı ve zirve Gelecek Hayalim 2025 Hedefleri oturumuyla sona erdi.

Sadece STEM alanlarındaki kadın temsiliyeti sorununa çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma için de örnek bir model oluşturan zirvenin önümüzdeki yıllarda etki alanını genişleterek devam etmesi ve daha fazla kadına ulaşması hedefleniyor.

Gelecek Hayalim Projesi, kadınları STEM’de güçlendirmeye devam ediyor

Koç Holding Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında öncelikli odak konusunu ‘Teknoloji ve İnovasyon Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ olarak belirledi, Ford Otosan da bu alanlarda kadınların güçlenmesine destek olmak üzere Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla ‘Gelecek Hayalim’ projesini başlattı. Proje, STEM alanında eğitim alan veya kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerini, yeni mezunları, farklı alanlardan STEM’e geçiş yapmak isteyen kadınları ve istihdama ara verdikten sonra bu alanda yeniden iş hayatına dönmek isteyen kadınları desteklemeyi amaçlıyor.

Kadınların STEM alanında güçlenmesini sağlayan kapsamlı eğitimler

Kadınların iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için çeşitli programlar hayata geçirildi. İşe hazırlık sürecinde fark oluşturmak isteyen kadınlara yönelik kişisel liderlik eğitimleri verildi. Özellikle "Sandığımdan Daha Fazlayım" ve "Değişimi Yarat" gibi modüller, kadınların potansiyellerini fark etmelerinde kritik bir rol oynadı. Bu eğitimlerin sonunda katılımcılar, kişisel farkındalıklarının arttığını ve kendilerini daha donanımlı hissettiklerini belirtti.

Kadınların iş başvuru süreçlerinde daha özgüvenli olmalarını sağlamak amacıyla işe hazırlık webinarları düzenlendi. Bu program, katılımcıların iş görüşmelerine daha hazırlıklı olmaları için hayattan vaka analizleri ve simülasyonlar ile desteklendi. Bu eğitimler, kadınların kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerini güçlendirdi.

STEM alanlarında kadınların mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen teknik eğitimler de önemli bir rol oynadı. 10 farklı eğitim modülü ve 50’den fazla uygulamalı atölye düzenlendi. Kodlama, yapay zeka, siber güvenlik ve veri analitiği gibi alanlarda uygulamalı teknik eğitimler verildi. Bu eğitimler, kadınların kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerini güçlendirdi.

Ayrıca, kadınların STEM alanlarındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak için mentorluk programları devreye alındı. Bu program, hem mentorların hem de mentilerin karşılıklı öğrenme ve gelişim sağladığı bir platform haline geldi. Çapraz mentorluk programları ile farklı disiplinlerden gelen katılımcılar etkileşim sağladı.

Cesaretlendiren, güçlendiren ve bir araya getiren destek ağı

Gelecek Hayalim Projesi, SKYÇD, KAGİDER, Kodluyoruz, SistersLab, Upschool ve Wtech gibi öncü sivil toplum kuruluşları ve yenilikçi girişimlerle iş birliği yaparak kadınların STEM alanlarında eğitim almasını ve iş dünyasına kazandırılmasını sağlıyor. Projede yer alan mentiler, özellikle bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği gibi teknik alanlarda yoğunlaşarak geleceklerini şekillendiriyor.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı proje, geniş ve çeşitli bir demografiye sahip. Katılımcıların yaş ortalaması 26 olup, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Marmara ve Kocaeli Üniversiteleri projeye en fazla öğrenci ve mezun sağlayan kurumlar arasında öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 40’ı lisans öğrencisi veya mezunu iken, mühendislik disiplinlerinde özellikle Bilgisayar, Endüstri ve Elektrik-Elektronik mühendislikleri yoğun ilgi görüyor.

Projenin yeni döneminde kadınlar için var olan eğitim programlarına yenileri eklenecek. Liderlik Akademisi genişletilerek STEM’de lider kadınların sayısını artırılacak, bu alanlara daha erken farkındalık oluşturacak projeler hayata geçirilecek. Ayrıca, yeşil enerji, çevre teknolojileri ve döngüsel ekonomi alanlarında eğitimler başlatılacak ve bu sayede kadınların sürdürülebilirlik odaklı alanlarda yetkinlik kazanması teşvik edilecek.

“Gelecek Hayalim” projesine nasıl başvurulacak?

STEM alanında okuyan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri ya da çalıştıkları alanlardan bağımsız olarak yeni mezunlar ve çeşitli nedenlerle istihdama ara vermiş ve iş hayatına tekrar bu alanda girmek isteyen kadınlar, ’Gelecek Hayalim’ projesine başvurmak için gelecekhayalim.com.tr adresinden kayıt yapılabilecek.