Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı(X) paylaşımda, "Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor! Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda önemli bir haber aldık. Kuzey Makedonya ile birlikte hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dahil edildi" dedi.

Bu başarıyla Türkiye'nin UNESCO'daki kültürel miras unsuru sayısının 31'e yükseldiğini belirten Bakan Ersoy, "Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en fazla unsur kaydeden 2. ülke olma başarısını sürdürüyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.