Bu sezonun gözdesi olan gelinlikler, neredeyse her genç kızın rüyalarını süslemeye devam ediyor, ancak fiyat etiketleri birçok çifti şaşırtmaya devam ediyor. Özel günlerine unutulmaz bir dokunuş katmak isteyen çiftler, gelinliklerin yüksek maliyetlerinden şikayetçi, ancak gelinlikçiler de artan giderlerin kendilerini zorladığını belirtiyor.

Saraylı Moda by Sultan Asan firması sahibi Sultan Asan 40 seneye yakın bu işi yaptığını belirterek "Adım Sultan Asan, 1985’ten beri bu mesleği yapmaktayım. 40 seneye yakındır mesleğimi icra ediyorum. 20 yıldır da profesyonel gelinlikçiyim. Abiye, gelinlik, kaftan her türlü tasarımlar çalışıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı özel dikim hizmetlerimiz daha verimli, daha iyi olur fakat şu anda mağazada bulunduğumuz için kiralık ve özel dikim satılık halen devam etmektedir. Gerçekten severek yapıyoruz. 40 yıldır bu işi yaptığımız için hem tecrübe hem sevgi hem de insanları çok sevmek, bir şeyler paylaşmak, anılarına ortak olmak, onları giydirmek, her türlü zevkine göre tasarlamak benim en güzel, en iyi hislerim. Bu dünyada farklı bir meslek yapamazdım diye düşünüyorum. Güzel gelinlerimizi, güzel sünnet annelerimizi, güzel kayınvalidelerimizi, güzel kızlarımızı mağazamıza en azından gezmeleri görmeleri için bekliyorum." dedi.

Sultan Asan, bu senenin gelinlik tercihlerinde öne çıkan detayları ve tasarım trendlerini tasarım modelleriyle harmanladıklarını belirterek “Bu sene gelinlik tercihlerinde kızlarım şöyle yapıyorlar. Yine fincan modelleri pileli, kabarık modeller, ağ kesimler, helen ağ kesimler, bohem kollar ve aynı şekilde fırfırlı kollar ve bu sene belki şimdiye kadar en çok üç boyutluları kullandığımız sene bu sene. İnanılmaz güzel gelinlikler. Komple el işçilikleri yapılıyor. Bizim zaten ünlü olmamızın sebebi taşlarla, kristallerle gelinliklerimizi daha fazla süslememiz. En güzel şekilde de işlememiz. Kumaşlarımız daha çok ipek türler ve organzeler tabi bunları müşterimiz seçiyor, onların seçimleri önemli. Biz de yönlendirmeler yapıyoruz. Dupont, Amerikan saten, mat saten olmak üzere kategorisine göre gelinliklerimiz taşları ve dantelleri de tamamen müşteriye göre seçiliyor. Biz sipariş aldığımız zaman tamamen müşteriye seçtiriyoruz. Onların beğenisi olduktan sonra da modelleri çıkartmaya gayret ediyoruz. Hepsinde de tasarım işler çıktığını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

İşçiliğe bağlı olarak fiyatlar değişiyor

Günün şartlarında ise en uygun gelinliğin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sultan Asan, bu maliyetin gelinlik üzerindeki işçiliğe bağlı değişebileceğini ifade etti.

Asan, “Geçen sene de fiyatlarımız çok ucuz değildi. 2023 yılının Ekim ayından bu seneye nasıl geleceği belliydi. Fiyatlar gerçekten enflasyonla eş değer gidiyor, çok yüksek. Bizim malzemelerimiz hep ithal olduğu için genelde dolar üzerinden hesaplanır, Türk parası olarak öderiz. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Özel dikim yaptığımız için fiyatları minimum tutuyoruz. 25 Ocak’a kadar kampanyamız var. Eğer o kampanyadan gelinlerimiz faydalanmak istiyorlarsa hem sayfamızı hem de firmamızı ziyaret ederlerse en azından 2024’te daha güzel, daha uygun, daha tasarlanmış gelinliklere kavuşmuş olurlar. Genel talepte önce bir geziyorlar, fiyat araştırması yapıyorlar. Fiyatları kim uygun tutuyorsa benim hayalimde bu var bunu giyeceğim diye değil, benim bütçeme bu uygun, bunu alabilirim diye geziyor kızlarımız. Daha uygun, artırmadan ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Gelinlik gerçekten maliyetli. Yapımı da maliyetli, satımı da maliyetli. Kristal taşlardan tutun da hepsi ışıltılı ve sıradan malzemede kullanmadığımız için gelinlerimizin beğenileri bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İkinci el kiralık gelinlik çok soruluyor

Gelinlerin hayalini kurdukları modellerden daha çok, bütçesine uygun gelinliklere yöneldiğini belirten Sultan Asan, “2023- 2024 gelinlik fiyatları %30 ve %40 oranında daha yüksek. Biz şimdi firma olarak 2023 fiyatlarıyla devam etmekteyiz. Minimal artırmalar var. 25 Ocak’tan sonra en az %30-40 fiyat güncellemesi gelecek. Genellikle kiralık tercih ediliyor. Geçen sene çok tasarım ürünler vardı. Müşterilerimiz için daha çok ikinci el kiralık çok soruluyor. Biz çok kiralık yapmadığımız için ikinci el olarak yok Her giyen ilk giyecek. Geçen sene gelinliklerimiz 15.000 TL kiralıksa bu sene de sabit. Satılık 25.000. Ancak 25 Ocak’tan sonra özel dikimlerde %30, %yüzde 40 maalesef güncelleme gelecek. Eğer görüştüğümüz gelin adaylarımız varsa da verdiğimiz fiyatlarımız geçerli olacaktır.” diye konuştu.