"Bir Ustanın İzinde: Genco Erkal Anma Gecesi" adıyla düzenlenen gece, sanatseverleri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Etkinlik boyunca usta sanatçının hayatı, sanatı ve iz bırakan duruşu; belgesel gösterimi, müzik, şiir ve sahne performanslarıyla onurlandırıldı.

Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, belediye yetkilileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gecenin onur konuğu olan yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin, Genco Erkal’ın hayatını konu alan belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkarak etkileyici bir söyleşi gerçekleştirdi. Metin, hem Erkal’la olan dostluğuna hem de belgeselin nasıl ortaya çıktığına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Genco Erkal’ın tiyatroya adanmış bir ömrü olduğunu vurgulayan Metin, birlikte iki ayrı belgesel projesine imza attıklarını anlattı. Bunlardan birinin senaryosunu Erkal’ın kendisi yazdığını belirten Metin, “Bir ay gibi kısa bir sürede tamamladı, disipliniyle hepimize örnek oldu” dedi. Pandemi sürecinin belgesel için bir fırsat yarattığını belirten Metin, çekimlerin İstiklal Caddesi’nden turnelere kadar birçok farklı noktada yapıldığını ifade etti.

Söyleşide, Genco Erkal hakkında açılan davaya da değinen Metin, “Mahkemede söylediği her şeyin arkasındaydı. Sosyal medyada ne söylediyse, aynılarını savundu. Duruşmada dimdik durdu ve beraat etti, çünkü ortada bir suç yoktu” dedi. Metin’in söyleşisi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gece boyunca sahnede Genco Erkal’ın "Yalınayak Sokrates" ve "Can" adlı oyunlarından kesitler sergilendi. The Beatles’ın "Imagine" şarkısından uyarlanan "Düşün Ki" ve Moğollar’dan "Issızlığın Ortasında" parçalarıyla geceye müzikal bir boyut kazandırıldı. Ayrıca Nazım Hikmet’in şiirlerinden oluşan özel bir seçki de izleyiciyle buluştu. Özellikle “Ben İçeri Düştüğümden Beri” şiiri, oratoryo formatında koro eşliğinde sahnelendi ve duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Rezonans Kulübü ve Uludağ Üniversitesi Oyuncuları’na teşekkür plaketi sundu. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ise gecenin onur konuğu Selçuk Metin’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.