Gemlik Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Gemlik'in iç ve merkez mahallelerinden Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne ücretsiz öğrenci servisi seferlerine başladı. İlk seferi Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in gerçekleştirdiği serviste, Başkan Deviren öğrencileri karşılayarak yol boyunca onlarla sohbet etti ve direksiyonu devretti.

Servis, sabah saat 08.00'de Odun Depoları'ndan hareket ederek Bölge Parkı, Orhangazi Caddesi ve İstiklal Caddesi üzerinden yerleşkeye ulaşmakta. Öğrencilerin evlerinden okullarına güvenli ve ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlayan bu hizmet, eğitim ve öğretimde ailelere destek olmayı hedefliyor.

Başkan Deviren, öğrenci ulaşım hizmetlerinin belediyenin asli görevlerinden biri olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik yaptığı indirimlerin ardından Gemlik Belediyesi'nin de sabahları ücretsiz servis sunarak eğitim desteklemeye devam ettiğini ifade etti. Deviren, yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi.