Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından bu başarılarını uluslararası turnuvalarda da göstermeye başladı.

2 gün boyunca Antalya’da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda Gemlik Belediyespor sporcusu Edanaz Topalsalihoğlu -48 kilogram kadınlarda üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti ve Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik etti. Gemlik Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını ifade eden Başkan Sertaslan, “Gemlik Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında durduk. Bugün, Belediyespor olarak gittiğimiz her turnuvada Gemlik’imizi ve ülkemizi gururla temsil ediyor ve başarıdan başarıya koşuyoruz. Nisan ayı içinde düzenlenecek iki uluslar arası turnuvada ülkemiz adına ter dökecek sporcumuz Edanur Topalsalihoğlu ve antrenörü İsmail Yıldız’a başarılar diliyorum” dedi.