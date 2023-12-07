Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin Bursa’nın Gemlik ilçesinde gösterimi yapıldı.

MHP Bursa İl Başkanlığı, MHP Gemlik İlçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları Gemlik İlçe Başkanlığı ve Türk Eğitim-Sen Gemlik İlçe Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özcanbaz’ın katılımıyla, ülke çapında henüz vizyona girmeyen ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını konu alan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, Gemlik’te görev yapan eğitim camiasina ve ilçe protokolüne özel olarak ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Film öncesi söz alan MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özcanbaz, "Bu coğrafyada yaşamanın bedellerini ödeyenlerin bir tanesi de Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizdir. Galasında son derece etkilendiğimiz filmin en azından Gemlik’te de bir kıvılcım oluşturması adına bu akşam sizlerle birlikte olmak istedik. Bu film şehit öğretmenimizin duygusal hikayesinin ötesinde, idealist öğretmen ve idarecilerimizin bu ülkede neleri değiştirebileceğinin göstergesidir. Her bir öğretmen ve idarecinin, beraberinde lise öğrencilerinin bu filmi mutlaka izleyip, izlettirmelerini arzu ediyorum" dedi.

Gemlik ilçe protokolünün ve öğretmenlerin yanı sıra, şehit Avukat Özgür Aksoy’un annesi Gülay Aksoy’un ve 1993 yılında ilk görev yeri olan Diyarbakır Hazro’da bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerce şehit edilen, Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar’ın eşi Sevim Yaşar da davetliler arasınd yer aldı.

Gösterimde duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.