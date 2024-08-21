Aleph, Pinterest’in dijital reklamcılık çözümlerini Türkiye, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki 11 yeni pazara yayacak satış ortaklığını duyurdu.

Aleph, dünya genelinde yarım milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip önde gelen görsel arama ve keşif platformu Pinterest’in Türkiye’deki satış temsilcisi olduğunu duyurdu. Aleph ayrıca Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkelerde de Pinterest’in satış ortağı olarak hizmet verecek.

Pinterest Global SMB Satış Başkan Yardımcısı Matt Hogle, “Aleph ile olan iş birliğimiz aracılığıyla Pinterest’in reklamcılık faaliyetlerini 11 yeni pazarda sunacağımız için heyecanlıyız. Bu pazarlardaki markalar, yeni fikirler keşfetme tutkusu ve bu fikirleri hayata geçirmek için alışveriş yapma isteğiyle platforma gelen milyonlarca Pinterest kullanıcısına ilk kez ulaşabilecek” dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Aleph, Pinterest ile ilk kez 2023 yılında, belirli ülkelerde, markaların platformdaki yurt dışı reklam kampanyalarını desteklemek için iş birliği yaptı. Genişletilmiş yeni iş birliği kapsamında ise Aleph ve Pinterest Türkiye, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki 11 yeni pazara ulaşacak.

Aleph Ortağı ve COO’su Ignacio Vidaguren, “Pinterest ile iş birliğimizi genişleterek reklam verenler ile ilham arayan ve alışveriş yapan müşterilerin bağlantı kurmalarına yardımcı olacağımız için mutluyuz. Pinterest’te reklam verme olanağı, söz konusu pazarlarda markalar ve perakendeciler için yeni müşterilere ulaşmak adına büyük bir fırsat oluşturacak” dedi.

Genart by Aleph’in Kurucu Ortağı Burak Yılmaz ise “Türkiye’de Pinterest’i temsil etmekten ve Pinterest reklamlarının gücünü müşterilere ve markalara sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tüketicilere gördüğü ürünü kaydedip daha sonra satın alma olanağı sunduğundan dolayı Pinterest, ürün veya içerik satan işletmeler için mükemmel bir araç. Öyle ki, kullanıcıların yüzde 93’ü satın alma işlemlerini Pinterest’te planlıyor ve yüzde 87’si platformda gördükleri bir şeyden sonra satın alma işlemi gerçekleştiriyor” dedi.