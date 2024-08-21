Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. 34 BK 9643 plakalı otobüs, Y.A.'nın kontrolündeyken Hallaçlar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemeler sonucunda, şoförlerden Murat Yalçınkaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 10 kişi ise çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.