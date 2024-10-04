Olay, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki İrem A., evine dönerken Semir T. ve Ömer K. tarafından takip edildi. Şüpheliler, genç kadının önünü keserek tacizde bulundu. Taciz olayını gören vatandaşlar müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ancak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldılar.

Savcılık, şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı. Semir T. Mersin’in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "gasp" gibi suçlardan kaydı olduğu, Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet" ve "otodan hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.