MÜSİAD İnegöl Şubesinde düzenlenen genel kurula İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih ATeş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İMİDER Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen, İnegöl Mobilya Pazarlamacıları Dernek Başkanı Varol Aydın, Genç MÜSİAD Genel Merkez Yurt İçi Teşkilat Komisyonu Üyeleri, Genç MÜSİAD Kırıkkale, Eskişehir ve Bursa Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD İnegöl Şubesi yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda davetli katıldı.



Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Başkanı Enes Malik Ubuz konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Görevde bulunduğum süre zarfında devraldığım bayrağı daha üst noktalara taşımak için önemli projelere imza atmaya çalıştık. Özellikle MÜSİAD’ımızın şehrin genelinde tanınırlığını artıracak çalışmalar ile, sosyal ve kültürel faaliyetler ve geleceğin işadamları olan bizlerin gelişimi noktasında çeşitli programlara imza attık. 300 bine yaklaşan nüfusu ve Türkiye’ye örnek olan ekonomik rakamlarıyla, bir sanayi şehri olan İnegöl’ümüze yakışır şekilde adımlar attık. Biz genciz dedik, biz çalışkanız dedik, bizimde bir fikrimiz bizimde bir projemiz var dedik. Ve bu minvalde ekip arkadaşlarımla birlikte sorumlusu olduğumuz koltukların hakkını vermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabiki MÜSİAD’ımızın bize kazandırdığı çok şeyler oldu. Gerek konferanslar, gerekse de tecrübe paylaşımı toplantıları sayesinde bilgimize bilgiler kattık. Kimi zaman toplumun sosyal tarafında yaptığımız projelerle kimi zaman ticari projelerle kendimize tecrübe kazandırdık. Daha cesur adımlar attık, kendimizi daha iyi anlatma becerilerine sahip olduk. Ve artık Genç MÜSİAD’da görev yapan önceki başkanlar gibi bizimde görev süremiz sona erdi. Çok güzel anılar yaşadığım bu çatı altında Yeni Türkiye’nin bir parçası olmanın onurunu ve gururunu yaşadım. Bu iki yıllık süreçte her zaman yanımda olan, desteklerini esirgemeyen, yaptığımız işlerde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun çok güzel bir dönem geçirdik. Ayrıca bu süre zarfında desteklerini benden esirgemeyen başta MÜSİAD Şube Başkanımız, Şube Yönetim Kurulumuz ile Şube Müdürümüz Emin Sükut’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte istemeden kırdığımız kimseler , ihmal ettiğimiz bir konu olduysa , sürçülisan ettiysek affola. Hepinizden haklarınızı helal etmesini isterim. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıma her daim destek vermeye devam edeceğimi belirtir, kongremizin önce İnegöl’ümüze sonra ise ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Genç MÜSİAD İnegöl Yeni Alihan Gülerer ise “Bugün burada, MÜSİAD çatısı altında bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı buluşmada, bir arada olmamızın sadece bir teşkilatın mensupları olarak değil, aynı zamanda birer kardeş olarak da önemini vurgulamak istiyorum. MÜSİAD, kurulduğu günden bu yana "Hakkın Yolu, Peygamberimizin Sünnetine Yakışır Tüccar Olmak" düsturuyla hareket eden bir anlayışı temsil etmiştir. Bizler, iş hayatımızı bu kutsal ilkelere uygun şekilde yönlendirerek, dürüstlüğü, güveni ve adaleti her zaman ön planda tutuyoruz. İş dünyasında başarılı olmanın yanı sıra, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun şekilde, ahlaklı ve erdemli bir tüccar olmanın gayreti içerisindeyiz. Saygıdeğer Protokol, Değerli Misafirler, Bugün burada, MÜSİAD’ın bir diğer önemli ilkesi olan “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” sloganını tekrar hatırlatmak isterim. Bu ilke, bizlere iş dünyasında rekabetin sadece ticari kazançla sınırlı olmadığını, ahlaki değerlere sahip çıkarak teknolojiyi en verimli şekilde kullanmanın önemini gösterir. Bizler, teknolojiyi bir araç olarak değil, insanlığın ve toplumun faydasına hizmet edecek bir değer olarak görüyoruz. Geleceğe doğru sağlam adımlar atmak için hem teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalı hem de ahlaki duruşumuzdan taviz vermemeliyiz. İnegöl ilçemiz, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Mobilyadan tekstile, birçok alanda yapılan ihracatlarımız, İnegöl’ümüzü bir marka haline getirmiştir. Bizler, İnegöl’ün bu başarısını daha da ileriye taşıyacak adımları atmaktan büyük bir sorumluluk duyuyoruz. Burada, Genç MÜSİAD İnegöl’ün bir önceki başkanına da teşekkürü bir borç bilirim. Kendisi, bu teşkilata büyük emekler vermiş, gençlerimizin İnegöl iş dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Bizlere bıraktığı bu güçlü miras için kendisine minnettarız. Bizler de bu bayrağı devralarak, onun izinden gidip İnegöl’ü daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Son olarak, siz değerli misafirlerimize katılımlarınız için teşekkür eder, MÜSİAD olarak her zaman yanımızda olduğunuzu bilmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Hep birlikte, güçlü, ahlaklı ve teknolojiyi etkin kullanan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.



Genç MÜSİAD Genel Genel merkez yurt içi teşkilat komisyon yöneticisi Muhammed Emin Şimşek’te konuşmasında, hem ticaret hem ihracatın güzide merkezlerinden biri olan hem de çok başarılı Genç MÜSİAD’lılara sahip olan İnegöl şubesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Grenç girişimcilerin hem sektör çeşitliliğini sağlamaları, teknoloji tabanlı girişimleri, yeni nesil işlere de yatırım yaparak, yeni sektörel çalışmalarında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem genel merkez hem İnegöl Genç MÜSİAD’ımız bu uğurda çalışmalı. İnegöl’deki tüm genç girişimcileri bu yapıya adapte etmeli.” dedi.



Genel Kurulda konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan MÜSİAD’ımızın genç ve dinamik kadroları bugün Yeni Türkiye’nin önemli unsurları haline gelmiştir. Ekonomiden Sosyolojiye, Siyasetten Ekolojiye kadar her alanda sürdürülebilirliğin gençlerle mümkün olduğunu görüyoruz.. Gençlik olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını herkesin idrak etmesi gerek, “MÜSİAD’tan ve amaçlarından bahsettiğim her yerde MÜSİAD’ın en büyük ve en önemli projesinin, Genç MÜSİAD olduğunu söylüyorum. Genç MÜSİAD, Türkiye’de 5000’e yakın üye, 60 şube ve yurtdışında 39 temsilciliği ile Türkiye’nin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu” dur. Kimileriniz ailenizden aldığı bayrağı, kimileriniz ise sıfırdan kurduğunuz firmalarınız ile mobilya şehri İnegöl’e büyük zenginlikler kattınız. Bu nedenle İnegöl olarak çok şanslı ve örnek bir durumdayız. Bizler; İnegöl’e Gümrük Müdürlüğü’nün kazandırılması, İnegöl Mobilya Tanıtım Grubu’nun Kurulması, Mobilya Kent Projesi ve Benim Geleceğim Mobilya Projesi ve vizyon projemiz MÜSİAD Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi gibi önemli hizmetlere imza atarken sizlerde bize fikirlerinizle, azminizle ve kararlı duruşunuzla destek oldunuz. Değerli gençler; Bugün burada yapılacak genel kurul sonucunda yeni bir yönetim işbaşına gelecek. Bugüne kadar görev yapan Gençlik kurulları çok faydalı hizmetler gerçekleştirdiler. MÜSİAD bayrağını hep yukarıda tuttular. Örnek oldular, öncü oldular ve bizleri hep gururlandırdılar. Yeni yönetiminde bu bilinçle hareket edeceklerinize inancımız tam. Yeni Türkiye’de ellerini taşın altına daha çok koyan, Projeler üreten ve şehrin gelişimine katkı koyan çalışmalar yapması gerekiyor. Bizlerin beklentisi Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerimizin son 10-15 yılda şehre kattığı zenginliği arttırmasıdır. Bu duygu ve düşünceler ışığında genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler, yeni yönetimimize başarılar dilerim." diyerek sözlerini tamamladı.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise 23 yaşındayken MÜSİAD Bursa şubesine üye olduğunu belirterek, “1996 yılında İnegöl şubesi kurulduğunda 26-27 yaşında kurucu yönetim kurulu üyeliği nasip oldu ve çalışmalarımız o dönemden itibaren İnegöl MÜSİAD olarak çok hızlı bir şekilde devam etti. İnegöl MÜSİAD’ın genel merkez açısından çok önemli bir şube olduğunu, o dönemlerden beri İnegöl’deki çalışan başta yönetim kurulu başkanı ve arkadaşlarımız tek tek hissettirdiler. Bu bizim dönemimizden itibaren genel başkanında ifade etmiş olduğu gibi bizden sonra görevi devralan tüm kardeşlerimiz tarafından ivme kazanarak devam etti. İnegöl nüfus yapısı itibariyle Türkiye’de olduğu gibi genç bir nüfusa sahip ama bunun yanında İnegöllü gençlerimiz müteşebbis, cesaretli ve genel itibariyle iş dünyasının içerisindeki gençlerimiz. Allaha şükür böyle bir profilimiz var. Bu noktada gençlerimiz hem bağlı oldukları kurumlara sahip çıkarak hem işine sahip çıkarak hem şehrine ve ekonomisine sahip çıkarak, İnegöl’e de çok ciddi katkılar sağladılar. Ben burada kendilerine tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

Son olarak söz alan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ise yaptığı konuşmada, "MÜSİAD Ekonomiye yön veren, Yerelde ve Genelde de ülke ekonomisine sunduğu katkılardan dolayı önemli bir kuruluştur. Tabiki İnegöl’ümüzde Ekonomiye örnek teşkil eden bir şehirdir, gerek ihracat rakamları gerekse de ticaret fazlası ile son yıllardaki rakamları ile örnek şehir olmaya devam edecektir. Ben yolda katkı koymuş Mevcut başkanımıza, daha önce hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Göreve gelecek Başkan ve yönetimine de başarılar diliyorum." dedi.

Genç MÜSİAD İnegöl 16. Genel kurul kurulu konuşmaların ardından görev süresi dolan isimlere teşekkür plaketlerinin taktim edilmesi ve ardında da yeni yönetim kurulunun tanıtımı ile sona erdi.

Alihan Gülerer Başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şu isimlerden oluşuyor;

1. Alihan Gülerer

2. Yakup Yücel

3. Mücahit Kavaz

4. Emirhan Ak

5. Hasan Bayram

6. Caner Atış

7. Alperen Avcı

8. Alperen Erol

9. Alperen Kont

10. Caner Öztuna

11. Faruk Doğru

12. Ömer Tanrıkulu

13. Ömer Faruk Fidan

14. Rıdvan Acar

15. Tayfun Tutum

16. Yusuf Cevahir