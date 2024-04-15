Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gençlerin davetini kırmayarak bağ evine misafir oldu.

Vali Şefik Aygöl, Dodurga’da gençlerin kendi emekleri ile inşa ettikleri bağ evine misafir olarak akşam yemeğine katıldı. Bağ evinde böyle bir yemekte buluşmanın ve gençlerin yanında olmanın önemini vurgulayan Vali Aygöl, "Gençlerimizi kırmadık ve bu özenle, emeklerle yapılan bağ evine misafir olduk. Bu güzel davetleri için teşekkür ediyorum. İnşa ettikleri bu bağ evinde güle güle otursunlar’’ ifadelerini kullandı.