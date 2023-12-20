Çayırova’da hayata geçirilen Kitap Kahveler gençlerin yeni adresi oldu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, gençlerin yeni durağı konumunda. Açıldığı günden bu yana iki Kitap Kahve de gençler ve çocuklar tarafından ilgi görüyor. Öğrenciler Kitap Kahve’de binlerce kaynağa ve kitaba, ücretsiz internete, özel ders çalışma odalarına ve nezih ortama rahatlıkla ulaşabiliyor.

"Burası gayet sessiz ve nezih bir ortam"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de sınava hazırlanan Havva Nur Kök, "Genelde evde ders çalışmayı engelleyecek durumlar oluyordu ama burası gayet sessiz ve nezih bir ortam. İnternet imkanı da var ve burayı tercih ediyorum. Çevremdeki arkadaşlarıma da burayı öneriyorum. Bilgisayar odalarında çalışabiliyoruz. Kendimize ait 4’lü masalarda ders çalışabiliyoruz, kaynaklara erişimimiz kolay. Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza bu imkanı bize sunduklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hem kitap okumak hem de ders çalışmak için Kitap Kahvelerin çok iyi bir ortam olduğuna değinen İlayda Tuncel, "Burası benim işime çok yarıyor. Konforu çok iyi ve atmosferi de çok güzel. Ders çalışma haricinde burada kitap okumayı da çok seviyorum. Okumak istediğimiz kitaplar burada yer alıyor" diye konuştu.