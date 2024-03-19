Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, “Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak burada yaptığı konuşmada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında hizmetleri, eserleri açmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezimiz. Bakanlık olarak Türkiye’de 400’ün üzerinde gençlik merkezimiz var. Ailelere sesleniyoruz; çocuklarınızı alın, spor merkezlerine getirin. Burada spor yapsınlar, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Spora yapılan 1 liralık yatırım bize 10 lira olarak geri dönüyor. Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda" dedi.

Bakan Bak, yerel seçimlere ilişkin ise, "Gaziosmanpaşa’da Hasan Tahsin Usta ile yola devam. 5 yıldır İstanbul çok büyük talihsizlikler yaşıyor. Metrobüsler duruyor, yollar kesiliyor. Kar yağdığı zaman İstanbul kara teslim oluyor, ama belediye başkanı tatilde. Bize çalışan adam lazım. Murat Kurum yola çıksın istiyoruz, Murat Kurum gelsin istiyoruz. 31 Mart’ta İstanbul muradına ersin” açıklamalarında bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Büyük hayaller büyük gerçeklerin öncüsüdür. Hayallerimizin ilk başına gençlerimizi ve kadınlarımızı koyduk. Onlardan bir tanesi bugün burada hizmete açılıyor. Birilerine tatil yakışır birilerine de eser yakışır. Bu eser buraya yakıştı” şeklinde konuştu.