İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan , Boğazova yaylasında mera üzerine yapıldığı iddia edilen villalar önünden yayınladığı video ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sert eleştirilerde bulundu. Villaların kaçak olduğunu iddia eden Özcan, "Bu villalar kimin ? Siz mi açıklarsınız, yoksa biz mi açıklayalım?" diye sordu.

Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ismini vermediği bir iş adamı üzerinden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yüklendi.

Sevda Özcan yayınladığı videoda, "Kıymetli Hemşerilerim, bugün Boğazova’dayız. Neden Boğazova’dayız? Alper Bey’in 2020 yılında bir paylaşımı vardı facebookunda. Kaçak yapılarla mücadele kapsamında kaçak yapıları yıktık, mücadele ediyoruz diye bir paylaşımı vardı. Buna binaen buradayız. O kaçak yapılar kimindi? Yüksek ihtimal garip gureba vatandaşımızındı. Tavukları için kümes yapan, hayvanları için ahır yapan ya da tarlasını beklemek için kulübe yapan vatandaşlarımızın yerleriydi. Şimdi Boğazova’ya geldik. Burda meraya arkada görebiliyorsunuz. Mera alanında şu devasa villaları görüyorsunuz. Şimdi buradan kamuoyunda dürüst başkan olarak nitelendiren Alper Bey’e bir soru sormak istiyorum. Bu villalar kimin? Siz mi açıklarsınız yoksa bizler mi açıklayalım?" diye konuştu.