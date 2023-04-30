Ligin boyu kısaldıkça özellikle düşme hattında sıkıntıda had safhaya ulaşmış durumda.

Başta Batman olmak üzere bir kaç takımla amansız bir mücadeleye giren İnegölspor Diyarbakır deplasmanında adeta gerilim filmi izletti bizlere. Maça umutsuz gittik. Rakibin gücü, rakibin Batman için oynayacağı söylemeleri altında neler yapabiliriz düşüncesi ile çıkılan maçta golün erken gelmesi sanki buradan puan kesin çıkartacağımızın işaret gibiydi. Golden sonra kaliteli oyuncularıyla üstümüze gelen rakibin bu anlayışı adeta ekmeğimize yağ üstüne bal sürdü.

Metincan ve Niyazi’nin yanı sıra Ermec'in yakaladığı gollük pozisyonlarda sonuç alsak belki de soyunma odasına 3 farkla gidecektik. Yine orta alanda yaptığımız pas hataları sonrası savunmada kaleye gelmeden tehlikeyi savuşturmuş oldu.

Amed takımının özellikle kanatlardan yapmaya çalıştığı atak organizasyonunu yine beklerin zamanlaması ile başlamadan bitirdik. İşin özetinde tam bir gerilim filmine geldik ve bu filmin sonunda korku tünelinden çıkmış olduk. Kimsenin beklemediği bir maçtan alt sıraları allak bullak eden bir sonuç çıkarttık. Hem Ermec'in hem Erman’ın müthiş gollerine rakip taraftarı şapka çıkarttı. Bizleri maç sonu alkışladılar. Onlara da teşekkür edelim.

Şimdi bana göre kalan 3 maçtan 6 puan bizi girdaptan çıkartır. Yapmamız gereken şey ise aynı istek ve tempoyu Erok maçında da sürdürmek.