Deve kuşları korktukları, tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kaldıkları zaman kafalarını toprağa gömerler ve tehlikenin geçmesini beklerler şeklinde bir cümleyi mutlaka duymuşsunuzdur.

Gerçeklerle alakası olmayan tamamen efsane olan bir duyumdur bu. Deve kuşları tehlikeden kaçınmak için kafalarını toprak altına gömmezler. Bunun sebebi sizlerin de tahmin edeceğiniz gibi, akıl yürüterek bağlantı kuracağınız gibi toprak altında nefes alamayacak olmaları da değildir. Çünkü üstünden efsane üreterek bahane üretmeye zemin hazırladığımız deve kuşlarının güçleri ve dayanıklılıkları düşünüldüğünde, tehlike anında kafayı kuma gömmekten daha iyi şeyler yapabileceklerini göreceksiniz.

Mesela tehlike anında uzaklaşmak gerekiyorsa saatte 64 km hızla tempolu bir şekilde 50 km kadar koşabilirler. En hızlı yarış atının ortalama 80 km hıza ulaştığı düşünülürse bu hız mükemmel bir performans. Üç metre boyuna ve 160 kilogram ağırlığına ulaşa bilen deve kuşları tehdit altında şiddetli bir darbe ile bir Arslan’ı bile öldürebilecek bir güce sahiptirler

Bütün bu bilgileri neden sizlerle paylaştım, işte cevabı. Problemler karşısında deve kuşu gibi kafayı kuma gömme modelini tercih etmek ya da etmemek, işte bütün mesele bu.

İnsanın hayat felsefesini tamamen uydurma olan bir yönteme dayandırması aslında hiç makul ve mantıklı bir şey değildir. Yanlış giden durumlara anında müdahale etmenin ve mücadeleyi en üst seviyede tutmanın faydalarını sizlere güncel bir örnek ile aktarmak istiyorum. Zararlarını burada sizlere örneklendirmeyeceğim. Çünkü yazıyı okuduğunuzda siz zaten örneklendireceksinizdir mutlaka. Kendi hayatınızdan veya güncel bir örneklerden yola çıkarak.

Kafkasspor bölgesel amatör ligde mücadele ederken ilk yarı bitiminde lider olan rakibi ile arasında 7 puan fark vardı. Birçok otorite buradan dönüşün olamayacağını işin bittiği konusunda hem fikirdi. Tamamen oldu bitti havasında idiler. Bazıları da arifeyi bayram zannedip kutlama telaşesine düşmüşlerdi. Her neyse.

Ancak Başkan Celal ter ve yönetim kurulu deve kuşu misali kafayı kuma gömmeyi bu oldu bitti artık düşüncesini kabul etmeyi asla düşünmediler. Korkuyu panik havasını bir kenara bırakarak nokta hamleler nokta transferler ile hedefe şampiyonluğa kilitlendiler. Yorucu yıpratıcı bir sürecin kendilerini beklediklerini de çok iyi biliyordular. Evin yolunu çocukların kokusunu unuttular. Ve 26. haftanın sonuncu maçı bittiğinde, 16 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00 da ligin son maçının bitiş düdüğü çaldığında, Kafkasspor ilk yarı sonunda liderin 7 puan gerisinde bitirdi ligi, ikinci yarı sonunda 2.nin 4 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.2. Yarıda ilk yarıya oranla 11 puan fazla toplayarak bence tarihi bir rekora da imza attı. İşte bunların tamamı kabullenmek yerine mücadele etme istek ve arzusunun getirdiği başarılardır.

Hamlelerindeki vizyonu hissettik, hamlelerindeki stratejik öncelik kapsamındaki hedefleri hissettik, genel kapsamlı hedeflere edilen işaretleri kavradık, tüm bu karışıma duygularını da kattıklarına şahit olduk, amaçlarının ne olduğu da artık bizce iyice belli oldu. Biz de bu cesur insanlara başarılar dilemekten başka ne yapabiliriz ki.

Özetle tercihler hayatın ta kendisidir deve kuşu misali sorunlarınızı sıkıntılarınızı yanlış giden işlerinizi hasıraltı etmeyiniz mücadele azim ve kararlılık sizi mutlaka başarıya götürecektir.