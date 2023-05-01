Geçtiğimiz hafta evinde küme düşen Sivas Belediyesini 4-1’geçen ancak düşme potasındaki en büyük rakibi Batman’ın Düzce deplasmanından sürpriz 3 puanla dönmesi ile buruk bir galibiyet yaşayan temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü deplasmanda grubumuzun play-off’u garantileyen takımlarından biri olan Amed‘e konuk olduğu maçta maça golle başlayarak her iki yarıda attığı gollerle Kaptan Bahadır’ın orkestra şefi gibi yönettiği ve yaptığı asistlerle maçı 2-0 kazanarak aldığı bu altın değerindeki hayati 3 puanla haftalar sonra derin bir nefes aldı. İnegölspor’umuz aldığı bu kritik galibiyetle kümede kalma umutlarını arttırarak düşme potasındaki bir tane rakibimizin sayısını dörde çıkardı. Bu galibiyet temsilcimizin yolunu iyice açtı.

Rakip Amedspor, Bursaspor ile deplasmanda oynadığı büyük olaylara ve tepkilere neden olan 3 puan bıraktığı maçın etkisinde kalarak İnegölspor’umuzu evinde ağırladığı maçta Bursa maçının tepkisini temsilcimize göstereceğini bekleyen tarafları yanılttı. Salı günleri yaptığımız spor programlarında sürekli anlattığım gibi aksine Amed takımı ile aynı gruplarda oynadığımız süre içerisinde çok iyi ve dostane ilişkiler içerisinde olduğumuzu,karşılıklı olarak maçlarımızda yöneticiler ve takımlar bazında dostane ağırlamalar yapıldığını sürekli dile getirdim. Bunda da ne kadar haklı olduğumu bu maçta Amed yönetiminin bizim yöneticilere gösterdiği misafirperverlik futbol adına örnek bir olaydır. Rakip Başkanın Kani Ademoğlu’nu ve Genel kaptanımızı akşam yemeğinde ağırlaması, tribünlerin de takımımıza tepki vermemesi maç sonunda takımımızı alkışlarla uğurlaması bizim taraftarlarımıza ders olmalıdır. Bu centilmenlik tablosu ile başlayan maçın sezon başından bu yana zirveyi zorlayan Amed Sporun bu maçı kaybetmesi taraftarların beklediği etkili futbolu oynayamaması, maçın tamamında etkisiz kalması Ömer Faruk ve Metincan’ın girdikleri net pozisyonları gole çevirseler maçın farklı bitebileceğini gören rakip taraftarların önce futbolcularını ve ardından yönetimi istifaya çağırarak tepkileri maçın önemli anlarıydı. Amed takımı play-off’u garantilemiş, zirveye uzak kalmış durumda sezonu tamamlayacak. Amed takımına play-off’larda başarılar diliyorum. Bu maçın ardından Amed yönetiminin zor bir hafta geçireceği görülüyor.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz maça kalede Bekir, geride Yasin-Erman-Volkan-Gökhan, ortada Ali-Uğur- Kaptan Bahadır, ileride Metincan-Ömer Faruk-Niyazi tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında sahanın en iyisi ve takımımızın ataklarına nokta paslarla ve asistleriyle büyük katkı veren Kaptan Bahadır olmak üzere dört oyuncunun yerine Ersel-Sefa-Alperen ve Orhan’ı oyuna aldı. Bu değişiklikler skoru korumaya yönelik olumluydu. Kalede Bekir görevini iyi yaptı. Yerinde çıkışlarla yerden ve havadan gelen topları iyi takip etti. Geride müdafaamız rakiplerine gol imkanı vermedi. Buna ek olarakta Erman ileriye çıkarak attığı golle maçın kilidini açtı. Bu bölgede tecrübeli sağ bekimiz Yasin zaman zaman yaptığı inanılmaz yanlış ve tehlikeli geri paslarıyla yüreğimizi maç boyunca ağzımıza getirdi. Bu çok yanlış ve tehlike kokan yan ve geri paslarından mutlaka vaz geçmeli. Orta sahamızda bu maçta Yılmaz yoktu. Sakatsa acil şifalar diliyorum. Ali Akkuş müthiş bir performans gösterdi. Bazen yanlış paslar ve top kayıpları yaptı. Ancak inanılmaz bir mücadele verdi. Sahanın her yerinde rakibe müdahale etti. Orta sahamıza büyük bir dinamizm getirdi. Uğur tecrübesiyle ağır oynadı, ancak faydalıydı. Uzun süre yedek kulübesine mahkum edilen Kaptan Bahadır bu maçın tartışmasız yıldızıydı. Aldığı her topu doğru zamanda ve doğru yerlere servis ederek gemisini zafere taşıdı. Kaptan Bahadır geçtiğimiz sezon 8 gol ve bir o kadar da asist yapmıştı. Kaptan Bahadır’ı kutluyor, önümüzdeki hafta bence bu sezonun en ilginç rövanş karşılaşması olan kalecilerimizin o maçtan sonra hapiste olduğu Erokspor maçında aynı performansı göstermesini bekliyoruz. İleride Metincan Sivas Belediyesine 3 gol atmıştı. Bu maçta da çok önemli pozisyonlar buldu, ancak bunları gole çeviremedi. Mükemmel bir sol ayağı var, ancak fizik kondüsyon gücü çok zayıf, çabuk yoruluyor. Kaptırdığı topları kovalayamıyor. Oyundan çabuk düşüyor. Ömer Faruk bu maçta yine geçtiğimiz maçlarda olduğu gibi birçok net pozisyona girdi ve nihayet bu önemli maçta ancak bir tanesini değerlendirerek gole çevirdi. Birde çok önemli bir iş yaptı. İlk yarıda kalecimizi geçen bir topu çizgiden çıkardı. Umarız bu hafta Erokspor’a karşı patlama yapar. Niyazi diğer maçlara göre daha çalışkandı. Rakip sağ beki bir hayli zorladı. Oyuna sonradan giren Ersel-Alperen-Sefa ve Orhan skoru koruma yönünde çok gayretliydiler. Teknik heyetimiz ve yönetimimiz takımımızı bu çok kritik maça iyi hazırlamışlar. Maçın başından sonuna kadar takımımız etkili oynadı. İyi yardımlaştı. Maçı ciddiye aldılar. Ciddi ve istekli oynadılar. Bunun semeresini de 3 altın puanla aldılar.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz sezon başından bu yana iki defa takımımızı sil baştan yenileyerek ve 3 defa teknik heyet değiştirmesine rağmen düşme potasından bir türlü çıkamamıştı. Nihayet Afyon ve Amed deplasmanlarından çok değerli 2 galibiyet çıkararak aldıkları bu 6 puanla kümede kalma umutlarını devam ettirmeyi hatta bu galibiyetle düşme potasındaki en büyük rakipleri Batman’ın yanına 3 takım daha dahil ettiler. Bu nedenle kalan 3 haftada 2 içeride 1 dışarıda maçımız var. İçerideki maçlarımızı kazandığımız takdirde deplasmandaki Ankaraspor maçına gerek kalmayacak. Bu hafta rakiplerimizin oynayacağı maçlardan sonra belki 6 yerine 4 puan da yeterli olabilir. Bekleyip göreceğiz. Ancak bir maçımıza dikkat çekmek istiyorum. Bu hafta evimizde ağırlayacağımız Erokspor maçını bir şeref ve haysiyet maçı olarak görüp hazırlanmaları ve bu maçı bizi satan o iki karaktersiz kalecimize iyi bir ders olması için kazanmaları gerekiyor. Bu maça öyle bir konsantre olmalılar ki bu maç ilk 10 dakikada bitmeli. Tribünlerin ise Bursaspor maçında olduğu gibi tıklım tıklım olmalı. 330 bin nüfuslu 24 ilden büyük ilçemiz bunu yapabilir. Bunu yapabilirsek Bursaspor-Nazilli ve Batman düşme potasından çıkmak için ne yaparlarsa yapsınlar biz Erok maçını alarak keyfimize bakalım. Bu duygu ve düşüncelerle Amed maçını kazanan başta yönetimimizi, teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, İnegölspor’umuzun Erok maçı zaferini yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”