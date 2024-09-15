Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Yönetim Kurulu, öğrenci affına yönelik önemli bir açıklama yaptı. GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, öğrenim hayatı yarıda kalan binlerce lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mağduriyetine dikkat çekerek, öğrenci affı ile bu gençlere eğitimlerine kaldıkları yerden devam etme imkânı sunulması gerektiğini vurguladı.

Murat Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin ülkenin gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Eğitim, ülkemizin ekonomisinde bireyin işlevini maksimuma çıkarmada kilit bir faktördür. Avrupa Birliği ülkelerinde de eğitimin ekonomiye doğrudan etkisi görülmektedir. Ülkemizin gençlerinin eğitim ve kültür seviyesinin yüksekliği, toplumsal huzur ve refahın artırılmasında büyük rol oynayacaktır," dedi.

Açıklamanın devamında, Uygur, öğrenci affı ile gençlere hayatlarında yeni bir şans verilmesini talep ettiklerini belirterek, bu düzenlemenin sosyal ve adli birçok sorunun çözümüne de katkı sağlayacağını ifade etti. Uygur, devlet büyüklerine seslenerek, öğrenci affının bir an önce hayata geçirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.