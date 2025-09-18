SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde yeni döneme hazırlık toplantısında bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu’nda 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde akademik personelin katılımıyla yeni döneme hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ders kayıt süreçleri, eğitim-öğretim planlamaları, öğrenci danışmanlık hizmetleri ve akreditasyon çalışmaları ele alındı. Ayrıca yeni dönemde göreve başlayan akademik personel katılımcılara tanıtıldı. Geyve MYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Taha Dursun, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her yeni dönem hem öğrencilerimiz hem de akademik kadromuz için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Bu çerçevede bir araya gelerek hem hazırlıklarımızı değerlendirdik hem de yeni arkadaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Akreditasyon sürecinde güçlü bir şekilde ilerlerken, öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmak için ortak bir vizyonla çalışıyoruz" dedi.