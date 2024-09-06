Türkiye’de İş Dünyası dergisi, gıdanın dünü, bugünü ve yarınını masaya yatırmak üzere sektör temsilcileri ile WorldFood Fuarı’nda bir araya geldi. Eylül sayısında gıda sektörünün nabzını tutan dergi, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ev sahipliğinde yeni sayısını sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluştu. Bu yıl 32’ncisi gerçekleşen fuarda, katılımcılar ve ziyaretçiler; piyasadaki yenilikleri ve ürünleri görme, uluslararası ve yerli firmalara erişim, tedarikçilerle ve üreticilerle ilişkileri geliştirme fırsatlarını yakaladı.

Fuarda, Türkiye’de İş Dünyası dergisi de yerini aldı. Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle Eylül sayısının lansmanını gerçekleştiren dergi, buluşmayı İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Buluşmaya; İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve İstanbul Ticaret Borsası meclis üyeleri; Emin Demirci, Yunis Aksu, Zülküf Kopuz, Murat Kasap ve Enes Örer katılım gösterdi.

“Gıdada gelişemeyen hayatta kalamaz”

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın Eylül sayısının lansmanında konuşan iş insanları, gıda sektörüne yönelik olumlu mesajlar verdi. Türkiye’de İş Dünyası son sayında "Gıdada iyiyiz" başlığı ile çıkmıştı. Sektörün önde gelen isimleri de bu tespiti doğruladı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, bu tespite ilişkin şu bilgileri paylaştı: “İstanbul Ticaret Borsası olarak bir süredir gıdanın önde gelen firmalarını bir araya getirerek, Türkiye’deki gıda üretim sorunlarını bir bir konuşmaya başladık. İki yıldır bu program devam ediyor. Bu programda da sektörün önde gelenleriyle bir arada olarak, devletin yaptığı ve yapacağı projelere de yön gösterici olarak çok güzel neticeler aldık. Gıdanın önde gelen isimleriyle yapılan projeler çok önemli. Gıda son derece önemli bir konu. Bugün dünyada savunma sanayi kadar önem taşıyor gıda. Gıda üretimini geliştiremeyen hiçbir ülke hayatta kalamaz. Onun için gıda olmazsa olmazımız. Türkiye’de de birkaç emtia hariç yeterli gıda üretimi yapılmakta.”

“Gıdada iyiyiz”

Çok uzun bir süreden beri İstanbul Ticaret Borsası’yla Borsa Meydanı isimli bir proje gerçekleştirdiklerinden bahseden Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Bu toplantılar, gıdaya olan ilgimizi artırdı. Bu sebeple Türkiye’nin gıda konusunda çok önemli bir noktaya geleceğini dile getiren bir kapak yaptık ve ‘Gıdada İyiyiz’ dedik. Fuarda da herkese sorduk, gerçekten de gıdada iyi bir noktadayız” diye konuştu.

“Dünya markası çıkarabilecek güçteyiz”

Türkiye’de müthiş bir üretim gücü ve çok ciddi oranda sanayici olduğunu dile getiren Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer, “Biz gıdada çok iyiyiz. Ancak şunu öğrenmemiz lazım; kendi kendimize yetecek bir toplum, üretim, şirket ve özellikle de yerli ve milli markalara şans verecek kitlelere sahip olmamız lazım ki önce kendi ülkemizde, bu topraklarda marka olacağız, daha sonra da tüm dünyaya bu markaları, bu fuarlar sayesinde taşıyacağız. Bu bir bayrak yarışı. O yüzden öncelikle tüketicilerimizin bu noktada ciddi bir bilinçle yerli ve milli Türk markalarını destekliyor olması lazım” diye konuştu.

Türkiye’de içecek üretimi yaptıklarına ve yüzde 100 yerli ve milli ürünler ürettiklerine işaret eden Örer, “Özellikle pandemi döneminde gördük bunu, kapılar kapandığında içeride ne varsa onu yiyip içebildiğimiz için yerli üretimlerin çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Son dönemde de müthiş bir destek ve talep alıyoruz. Bunu artırabilirsek Türkiye’den çok fazla hem içecek hem gıdada dünya markası çıkarabilecek güçteyiz” dedi.

“İhracat yasağı ürünleri tarlada bıraktı”

Akhisar’ın polikültür üretimi olan ve zeytin, üzüm, domates, pamuk, mısır gibi tüm ürünlerin yetiştiği bir yer olduğunu ifade eden Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan, şu şekilde konuştu: “Geçmişte Yunanların dediği gibi dağlarından yağ akan, ovalarından bal akan bir yer Akhisar. Ama bu tarım politikaları ile çok iyi yere gitmiyoruz. Tüketicimiz bir taraftan pahalı ürün tüketiyor. Girdi maliyetleri son derece yüksek. Zaman zaman tarım ürünlerine gelen ihracat yasağı maalesef ürünlerin tarlada kalmasına sebep oluyor.”

Türkiye’nin gıdadaki durumunu başarılı bulduğunu ve daha iyisi için özverili çalışılması gerektiğini dile getiren Seğmen Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özcanlı, yeni üretimine başladıkları meyve parçacıklı fındık kremasından söz ederek ürünün Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti. Özcanlı, yurt dışındaki firmaların Türk fındığını alıp, fındık kreması üretimi yaptıklarını belirterek, “Biz de fındık kreması üretiminde çok iyi bir yerdeyiz. Bölgeye çok ciddi bir katkımız var” diye konuştu.

“Türkiye’nin rolünün farkındayız”

“Türkiye, ayçiçek yağı ihracatında birinci sırada” diyen Elita Gıda Genel Müdürü Mustafa Çoban, en önemli üretim kalemlerinin mısır yağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin şu anda mısır yağında iddialı olduğunu ve geçen yıl Türkiye’nin, mısır yağı ihracatında birinci olduğuna vurgu yapan Çoban, “Türkiye’nin rolünün farkındayız. Dünyanın dört bir yanına tarım ürünleri ihraç etme konusunda misyonumuzun farkındayız” dedi.

Sıfır katkı maddesiyle ürünler ürettiklerinden söz eden Yayla Bakliyat A.Ş. Marka İletişim ve Pazarlama Müdürü Nuray Erdoğan, "Türkiye ile birlikte 100 ülke ile dış ticaret ilişkisi olan bir gıda firmasıyız. Türkiye’de kalite standartlarını korumakla birlikte globalde de kalite standartlarını eşdeğer olarak görüyoruz. Tüketicilerin beklentilerine göre ürünler üretiyoruz” diye konuştu.

Niğde’de kapalı alanda yeşil bina esasına uygun bir fabrika kurduklarını ve bu fabrikada bakliyat ile hazır yemeğin yanında 22 kategorinin içinde konumlandırıldığı entegre bir tesis kurduklarını ifade eden Erdoğan, “Bu tesisin ilk üretimlerini 2025 yılının ilk altı ayında aktif etmeyi planlıyoruz. Ketçap mayonezden, bitkisel ete, humusa, meze grubuna kadar hatta bebek mamasına kadar birçok kategoriyi Türkiye ve dünyanın tüketimine sunuyor olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

“Daha alınacak yolumuz var”

Türkiye’nin gıdada iyiye doğru gittiğini, gıda endüstrisinde çalışan ve bu işe yatırım yapan ciddi firmaların olduğunu belirten Başhan Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Memiş, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yabancılar da Türk gıdasına baktığında nereye geldiğini görüyor. Biz gıdada dünyada bu kadar çeşit, bu kadar altyapısı olan nadir ülkelerden biriyiz. Daha da ileriye doğru gideceğimizi düşünüyoruz. Hatta ihracatta da bunu görüyoruz. Özellikle biz hububat, bakliyatta olduğumuz için dünyadaki diğer alıcı firmalar, satıcı firmalar bu fuarda da hem mal satmak hem de mal almak istiyorlar. Türkiye transit bir ülke olduğu için transit ticaretimiz çok iyi. Mersin’de bunu yapıyoruz. Gıdada çok iyiyiz ama daha alınacak çok yol var.”