Bir giyim mağazasına motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaklaşık saat 18.00 civarında meydana geldi. İki saldırgan, henüz belirlenemeyen bir nedenle giyim mağazasına saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında dükkanın sahibi olan Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hızla hastaneye sevk edildi. Nuri Yaşar hastanede yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Yusuf Yaşar ise tedavi altında tutulmaktadır.

Bu trajik olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri polis tarafından incelenmektedir. Motosikletli saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.