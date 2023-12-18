VanEck'in CEO'su Jan van Eck, son televizyon programındaki çarpıcı açıklamalarda Bitcoin'in geçmiş performansını gelecekteki projeksiyonlarını ve altın ile faiz oranlarındaki etkileşimleri değerlendirdi.

1 Yılda Rekor Kıracak!

Van Eck, geçmiş on yılda Bitcoin'in altınla benzer bir başarı grafiği çizdiğini belirtti ve 2008 ekonomik krizinden sonra altın fiyatlarının düşük faiz oranlarına tepki olarak yükseldiği gibi Bitcoin'in de benzer bir patern izlediğini vurguladı. Dijital varlıkların gerçek bir değere sahip olduğunu savunarak Bitcoin'in balon iddialarına karşı çıktı. 2017'deki balon deneyimi ve 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaşmasıyla Bitcoin’in eşsiz bir varlık olduğunu ifade etti. Jan van Eck, gelecek 12 ay içinde Bitcoin için rekor seviyelerin beklendiğini ve önceki 65 bin dolarlık rekorunun ötesine geçebileceğini öne sürdü. Ayrıca VanEck'in ilk spot Bitcoin ETF başvuruları ve olası SEC onayları hakkında da bilgi verdi. Son verilere göre Bitcoin'in güncel değeri 41,901 dolar, Ethereum ise 2,213 dolar seviyesindedir.