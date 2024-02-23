2017 yılından bu yana milyonlarca kullanıcısı bulunan Google‘ın e-posta hizmeti Gmail hakkında dün akşam sosyal medyayagündem yaratan bir iddia atıldı.

Google'ın popüler e-posta hizmeti hakkında X platformunda paylaşılan bir tweet "Gmail kapanıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Gmail kapancak iddiası

Chris Bakke isimli bir kişi, sosyal medya platformu X'te "Google'da Ürün Kıdemli Başkan Yardımcısıyım (28.8 milyon dolarlık toplam tazminat)" ifadesini kullanarak, Google CEO'su Sundar Pichai'nin kendisinden "Gemini ekibinin tamamını kovmasını" istediğini yazdı.

Bakke, Pichai'nin mesajını yanlış anladığını, kötü internet bağlantısı nedeniyle Gmail ekibini yanlışlıkla kovduğunu belirtti. Bu olayın ardından da Bakke, Gmail'in artık kullanılamayacağını iddia etti.

Bu iddianın hızlı bir şekilde yayılması ve tüm dünyaya ulaşması sonrasında Gmail, X'ten bir açıklama yaptı.

'Gmail kalıcı olacak'