Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca Millet Bahçesi 3. Etap’ta yapılan kütüphaneyi inceleyerek, mart ayı sonunda hizmete gireceği müjdesini verdi.

Genel Sekreter Gündoğdu, Darıca Millet Bahçesi 3. Etap’ta yapımı tamamlanma aşamasına gelen Darıca Kütüphanesini inceledi. Teknik personelden bilgi alan Gündoğdu’ya inceleme sırasında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Darıca Kütüphanesi’nde 20 bin kitabın bulunduğunun bilgisini alan Gündoğdu, gençler başta olmak üzere herkesin ilgisini çekecek Darıca Kütüphanesi’nin cazibe merkezi olacağını ifade etti.

"Mart sonu hizmete açılacak"

Darıca Kütüphanesinin mart ayı sonunda hizmete gireceğinin müjdesini veren Gündoğdu, "Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde gençlerimizin ders çalışıp, verimli vakit geçirebilecekleri alanları hizmete sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Okuyucularına modern ve konforlu bir çalışma ortamı sunacak olan kütüphanemizi mart ayı sonu gibi hizmete alacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek olan Darıca Kütüphanesinde 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 130 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ile açık hava kitap okuma alanları bulunacak.