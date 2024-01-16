Tekirdağ’ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte yaklaşık bir kamyon toprağın altında kalan işçilerden biri 12 saat sonra çıkarıldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında meydana gelen göçükte Adem Kalaycı ile Zekeriya Midilli toprak altında kalmıştı. Yaklaşık olarak 12 saat bir kamyon toprağın altında kalan Kalaycı, kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Kalaycı’yı termal battaniye ile sararak soğuğa karşı ayakta tuttular. Kalaycı 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Midilli’nin de kurtarma çalışmaları sürüyor.