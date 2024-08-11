Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, her yaştan gökyüzü meraklısına 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği “Gece Gözlem Etkinliği” ile unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin “Gelecek Eskişehir’den Geçecek” mottosuyla kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, düzenlediği etkinlikler ile bilim meraklılarını buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Eskişehir Astronomi Topluluğu’nun iş birliğinde düzenlenecek “Gece Gözlem Etkinliği”, 14-15 Ağustos tarihlerinde Kuyucak ve Karapazar mahalleleri arasındaki bölgede yapılacak.

İki gece gerçekleşecek etkinlikte teleskoplarla Ay-Satürn gözlemi, gökyüzü ve takımyıldız anlatımları, perseid göktaşı yağmuru, uzman astronomlarla soru cevap astronomi sohbetleri yapılacak.

Yaş sınırının bulunmadığı, ücretsiz ve kontenjanla sınırlı etkinlik hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin 444 8236 ile 0534 011 72 78 numaralı telefonlarından yetkililere ulaşabilecekler.