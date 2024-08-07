Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler, heyecana yol açtı.

İnegöl ilçesinde 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler paniğe neden oldu.

İnegöl'de bu akşam gökyüzünde görülen ışıklı cisimler , kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir kaç dakika sonra gözden kayboldu.

Belirsiz cisimlerin gökyüzündeki hareketleri vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları İnegöl üzerinden geçerken vatandaşlar tarafından kaydedildi

Kaynak: şerife öz