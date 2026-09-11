Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifası sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Roma karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Kartal’ın istifası, Başkan Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmedi. Ancak deneyimli teknik adamın daha sonra yapılan ilk antrenmanda yer almaması dikkat çekti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in Kartal’a telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak görüşme sağlayamadığı belirtildi.

İDMANA KATILMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde saat 12.00’de başlayan antrenmanı yardımcı antrenörler Dirk Kuyt ile Zeki Murat Göle yönetti. Fenerbahçeli kurmaylar, Gaziantep FK maçı öncesi idman için tesislere gelmeyen 65 yaşındaki teknik adama telefonları kapalı olduğu için ulaşım sağlayamadı.

İKNA İÇİN EVİNE GİTTİLER

Sarı-lacivertlilerde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, "Bir daha asla dönmemek kaydıyla" sözlerine rağmen görevde kalmasını istedikleri İsmail Kartal ile gün içinde evinde görüşecek.