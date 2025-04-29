Gölcük Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında spor turnuvaları gerçekleştirildi. Ortaokul ve liseler arası düzenlenen Futsal, Yıldız Kızlar, Voleybol, Genç Erkekler ve Genç Kızlar turnuvalarında dereceye giren okul takımları için 17 Ağustos Spor salonunda ödül töreni düzenlendi.

Törene Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Spor Müdürü Hasan Ceylan, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Başkan Sezer, öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

2 branş ve 3 kategoride düzenlenen turnuvada toplamda 300 sporcu mücadele etti. Turnuvada Genç Kızlar Voleybol kategorisinde 1. İhsaniye Anadolu Lisesi, 2. Gölcük Fen Lisesi, 3. Gölcük Anadolu Lisesi, 4. ise Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Futsal Kızlar kategorisinde 1. Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu, 2. Ulaşlı Nuri Bermek Ortaokulu, 3. Dumlupınar Ortaokulu, 4. Dostluk Ortaokulu oldu. Futsal Yıldız Erkekler kategorisinde ise 1. Kocatepe Ortaokulu, 2. Ömer Seyfettin Ortaokulu, 3. Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu, 4. de Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu oldu.