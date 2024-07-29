Yükseköğretim Kurumları Sınavında, gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi 2 Ağustos’a kadar açık olacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında(YKS), gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla, oluşturduğu Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi bu yıl da hizmetine devam ediyor. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda yer alan ve 2 Ağustos Cuma saat 16.00’a kadar uzman rehber öğretmenlerin görev yapacağı merkez, üniversite adaylarından yoğun ilgi görüyor. İlk günden itibaren adayların tercih konusunda yardım almak için başvurduğu merkezi ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tercih için danışmanlık alan üniversite adaylarına kolaylıklar diledi.

TERCİH YAPAN ÖĞRENCİLERE BAŞKAN SEZER’DEN SÜRPRİZ

Başkan Sezer, “Gençlerimizin; geleceklerinde önemli bir dönüm noktası olan Yüksek Öğretim Sınavı sonrasında, en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl da tercih danışmanlık merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin; Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezimiz aracılığıyla, bilinçli bir şekilde destek alarak yaptıkları üniversite tercihlerinin, haklarında hayırlı olmasını diliyorum. Gölcük Belediyesi olarak; gençlerimizin yanında olmaya; eğitimden, kültüre, sanattan, spora desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.