Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytindalı Kültür Sanat ve Barış Festivali dahilinde sahne alan ünlü sanatçı Candan Erçetin, Gömeç’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen festival gecesi; izleyicilerin ekranlardan tanıdığı Başak İkiz’in sunumuyla gerçekleşti.

Akademisyen Yazar Fatih Yaşlı ile Hukukçu İlhan Cihaner’in ardından ünlü radyo programcısı Cem Arslan da sahneye çıkarak, esprili söyleşisi ile geceye katılan binlerce kişiyi kahkahalara boğdu.

Birbirinden romantik şarkılarıyla konserine başlayan Candan Erçetin, konserin ilerleyen dakikalarında ayakkabılarını çıkararak, en hareketli eserlerini sergilediği dans figürleriyle seslendirdi.

Yaklaşık 30 bin kişiye verdiği konserle unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı Erçetin’e, konser sonunda Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, eşi Sevgi Balcı ile birlikte Eskişehir’de ki engelli bir gencin çizdiği Candan Erçetin portresinin yanı sıra budanan zeytin ağaçlarının dallarından yapılan plaket ve çeşitli hediyelerle teşekkür etti.

Candan Erçetin’in konserini; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, ilçe protokolüyle birlikte izledi.