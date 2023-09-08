Balıkesir’in Gömeç ilçesinin kurtuluş yıldönümü etkinlikleri erken başladı.

Etkinlikler çerçevesinde; Ayvalık Sanat Derneği’nin sahne aldığı geceye Gömeçliler yoğun ilgi gösterdi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın da seyircilerin arasında yer aldığı konsere izleyiciler sahnedeki sanatçıların seslendirdiği şarkılara dev bir koro halinde eşlik etti. İzmir Marşı ile sona eren konser sonrasında Başkan Himam, Şef Hasan Sabri Öztürk’e çeşitli hediyeler takdim ederek teşekkür etti.

Türkülerle Türkiye konseri

Gömeç’teki kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen bir başka konser ise; Gizem Samsa ve Sait Döşkaya ikilisinin seslendirdiği türkülerden oluştu. “Türkülerle Türkiye” ismini taşıyan konserde, Anadolu’nun dört bir yanına ait ezgiler türkü severlerle buluşturuldu.