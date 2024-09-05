Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen 16. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali, şehrin geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen’in geleneksel kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan 16. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali’nin açılışını büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Festivalin açılışı, Şehir Parkı içerisinde kurulan çeşitli stantların ve sergi alanlarının ziyarete açılmasıyla yapıldı.

Başkan Palaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl 16.’sını düzenlediğimiz Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalimizde, kadınlarımızın emek vererek hazırladığı göz nuru ürünlerden, zarif el sanatlarına, özenle hazırlanmış çeyizlerden yöresel lezzetlere kadar pek çok farklı ürünü halkımızla buluşturuyoruz. Şehir Parkımızda kurduğumuz stantlar, bu yıl da yine büyük bir çeşitlilik ve zenginlik sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi ve kültürel mirasımıza ilgi duyan herkesi stantlarımıza bekliyoruz" dedi.

Festival, yerel el sanatlarının ve geleneksel çeyiz kültürünün yaşatılmasını hedeflerken, ziyaretçilere de bu zengin kültürel mirası keşfetme fırsatı sunuyor. Çeşitli atölye çalışmaları, sergiler ve yöresel lezzet stantları ile dolu olan festival, her yaştan katılımcıya hitap ediyor.