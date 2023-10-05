Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlara karıştıkları yönünde haklarında ihbar bulunan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı kararlarıyla, Polis Özel Harekat unsurlarının da destek verdiği operasyonda F.A., K.A, R.T. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan operasyonda 4 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 278 adet tabanca fişeği ve 23 adet av fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.